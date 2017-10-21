Ученые нашли доказательства существования Нибиру на страницах Ветхого Завета

Специалист по изучению библейской литературы считает, что планета Нибиру является предвестницей Бога. По мнению ученого, планета есть не что иное, как предупреждение всем людям о пришествии мессии.

Раввин Маттиаху Глазерсон, авторитетный исследователь Библии, решил узнать, что об этом космическом объекте говорится в Святом писании. Оказалось, что упоминание о Нибиру действительно там есть. Проанализировав само слово и порядок других слов, расположенных рядом с ним, раввин понял тайный смысл этих упоминаний, сообщает "Территория новостей".

По его заверениям, в Библии слова "звезда Нибиру" и "Мессия"стоят рядом, и это может означать, что главная задача "звезды смерти" - призвать всех людей покаяться. "Это послание всему миру, - говорит раввин. - Нибиру должна предупредить мир покаяться. Не только Израиль, но и весь мир должен покаяться".

Ранее американский исследователь-энтузиаст Дэвид Мид заявил, что апокалипсис наступит 21 октября. Согласно расчетам Мида, в этот день Земля столкнется с Нибиру, девятой планетой Солнечной системы.