Уфологи назвали новые даты возможного конца света

Любители уфологии назвали новые даты конца света, две их них приходятся на октябрь.

Американский исследователь-энтузиаст Дэвид Мид уверен, что апокалипсис наступит 21 октября. Согласно его расчетам, в этот день Земля столкнется с Нибиру, девятой планетой Солнечной системы.

Другие предсказания говорят о том, что конца света надо ждать 5 октября. В будущий четверг на Солнце якобы произойдет сильная вспышка, которая погубит человечество, пишет vladtime.ru.

Ранее специалисты, изучившие Библию, заявили, что катастрофа на Земле должна произойти 23 сентября. Никаких значительных катаклизмов в этот день зафиксировано не было.