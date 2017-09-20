Исследователи Библии заявили о конце света 23 сентября

Исследователи Библии заявили, что конец света может наступить 23 сентября, о чем сказано в библейских пророчествах. Имеется в виду пророчество от Иоанна в библейском Откровении, в 12 главе книги.

В Откровении Иоанн говорит о том, что как раз 23 сентября 2017 года планеты (12 планет созвездий Льва и Девы) впервые за 6000 лет выстроятся в форме короны, сообщает портал chistovik.info.

Упомянутый «парад планет» грозит Земле чередой несчастий. То есть пророк не говорит о конце света, он предсказывает «череду несчастий». Далее стих пророка сообщает о появлении «красного дракона» (Марс), который «съест ребенка». В этом предсказании эксперты и видят конец света.