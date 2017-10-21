Участники митинга возле Рады выдвинули Порошенко новые требования

В Киеве снова неспокойно: бывшие участники войны в Донбассе из украинских батальонов устроили вече и потребовали от Порошенко внести в Раду закон об импичменте. Участников около сотни.

Участники акции протеста в Киеве заявили, что Порошенко в течение пяти дней должен принять законы о собственном импичменте и антикоррупционном суде. Как сообщило РИА «Новости», требования протестующих озвучил боец батальона «Донбасс» с позывным Катана.

Кроме того, протестующие пригрозили Порошенко тем, что устроят для него судьбу Николае Чаушеску.

Как сообщалось: организаторы оппозиционной акции около Верховной Рады хотят дестабилизировать ситуацию на Украине. Такое мнение высказал Петр Порошенко.