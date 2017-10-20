Порошенко обвинил оппозицию в попытке дестабилизировать ситуацию на Украине

Организаторы оппозиционной акции около Верховной Рады хотят дестабилизировать ситуацию на Украине. Такое мнение высказал Петр Порошенко.

Заявление президента страны процитировало агентство «Укринформ». Порошенко считает, что требования оппозиционеров являются «дымовой завесой». По словам главы государства, на самом деле митингующим нужны не реформы, а «кровь».

Акция возле здания Верховной Рады Украины в центре Киева началась в минувший вторник. Участники митинга предъявили власти ряд требований. Одно из них касается отмены депутатской неприкосновенности. Накануне данный вопрос был рассмотрен в парламенте.