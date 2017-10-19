Рада направила в КС закон об отмене депутатской неприкосновенности

Верховная Рада Украины направили на экспертизу в Конституционный суд законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Документ, который внес на рассмотрение парламента президент страны Петр Порошенко, предлагает исключить норму, согласно которой правоохранительные органы не могут задержать депутатов без согласия Рады. Если данный правовой акт будет принят, депутатскую неприкосновенность на Украине отменят с 1 января 2020 года, отмечает РИА Новости.

Ранее в четверг «Аргументы недели» писали, что Верховная Рада одобрила закон, который станет основой для проведения в стране реформы здравоохранения.