Закон о сносе советских памятников вступил в силу в Польше

В Польше сегодня вступил в силу закон, позволяющий сносить советские монументы, в том числе памятники солдатам Красной армии, освобождавшим страну от немецких захватчиков.

Специалисты подсчитали, что закон коснется более чем 450 памятников. Они должны быть убраны из общественных мест в течение года. На проведение работ Варшава выделила сумму, эквивалентную 1,4 млн долларов, отмечает РИА Новости.

Ранее «Аргументы недели» писали, что МИД России пообещал ответить Польше на данные недружественные действия. В качестве встречных мер могут быть введены персональные санкции в отношении польских политиков.