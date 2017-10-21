В НАТО признали неспособность блока оперативно отразить удар с Востока

НАТО не сможет оперативно развернуть свои войска в случае нападения с востока. Об этом говорится в секретном отчете Североатлантического альянса, попавшего в распоряжение СМИ.

Выдержки из документа опубликовала немецкая газета Spiegel. В отчете ставится под сомнение вероятность того, что в ответ на военный удар по его восточноевропейским членам блок будет действовать «быстро и рационально». Авторы документа констатировали, что со времени окончания холодной войны способность НАТО оперативно реагировать на угрозы в Европе деградировала.

Ранее «Аргументы недели» писали, что учения НАТО в Польше сорвали грибники.