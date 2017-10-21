В НАТО признали неспособность блока оперативно отразить удар с Востока
21 октября 2017, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]
НАТО не сможет оперативно развернуть свои войска в случае нападения с востока. Об этом говорится в секретном отчете Североатлантического альянса, попавшего в распоряжение СМИ.
Выдержки из документа опубликовала немецкая газета Spiegel. В отчете ставится под сомнение вероятность того, что в ответ на военный удар по его восточноевропейским членам блок будет действовать «быстро и рационально». Авторы документа констатировали, что со времени окончания холодной войны способность НАТО оперативно реагировать на угрозы в Европе деградировала.
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