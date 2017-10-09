Учения НАТО в Польше сорвали грибники

Урожай грибов сорвал учения американских танкистов в Польше. Нашествие грибников в леса близ города Жагань не позволило "Абрамсам" отстреляться по целям. Подразделение было вынуждено отложить проведение стрельб.

Польских грибников не отпугнули даже предупреждающие знаки и таблички, на которых сообщалось, что в этом районе будут проводиться военные маневры со стрельбами.

Американские танки "Абрамс" расположились по соседству с городком Жагань еще 7 октября и были готовы к стрельбам, сообщает ТК Звезда. В результате 3,3 тыс. солдат США были вынуждены ждать окончания ажиотажа, чтобы, по выражению командира, случайно не попасть по грибникам.