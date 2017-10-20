Порошенко пообещал не допустить повторения 2014 года

Петр Порошенко заявил, что ситуация, подобная той, что сложилась на Украине в первой половине 2014 года, больше не повторится.

«Сегодня твердо можем сказать: худшее позади, и 2014 год никогда больше не повторится», — сказал глава государства, выступая перед пограничниками. Порошенко добавил, что Вооруженные силы страны готовы к любому сценарию, сообщает «Украинская правда».

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, результатом которого стало свержение президента Виктора Януковича. Вслед за этим из состава страны вышел Крым, а в Донбассе началась гражданская война.

Ранее в пятницу Петр Порошенко рассказал о том, что украинские пограничники спасли ему жизнь весной 2014-го.