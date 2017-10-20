Президент Украины рассказал о своем спасении от луганских ополченцев
20 октября 2017, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]
Петр Порошенко рассказал, что украинские пограничники спасли ему жизнь во время пребывания в Луганске.
По словам президента Украины, этот случай произошел весной 2014 года. Порошенко поведал, что в ходе предвыборной кампании приехал в Луганск и оказался в 200 метрах от захваченного ополченцами здания СБУ. Политик заявил, что от гибели его спасла разведка Госпогранслужбы, передает агентство УНИАН. Подробностей инцидента Порошенко не привел.
Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что украинский президент обвинил организаторов оппозиционной акции в центре Киева в попытке дестабилизировать ситуацию в стране.