Петр Порошенко рассказал, что украинские пограничники спасли ему жизнь во время пребывания в Луганске.

По словам президента Украины, этот случай произошел весной 2014 года. Порошенко поведал, что в ходе предвыборной кампании приехал в Луганск и оказался в 200 метрах от захваченного ополченцами здания СБУ. Политик заявил, что от гибели его спасла разведка Госпогранслужбы, передает агентство УНИАН. Подробностей инцидента Порошенко не привел.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что украинский президент обвинил организаторов оппозиционной акции в центре Киева в попытке дестабилизировать ситуацию в стране.