Саакашвили во главе колонны сторонников начал марш к администрации Порошенко

Участники акции протеста в центре Киева сформировали колонну и начали марш к зданию администрации президента Украины. Активисты намерены вручить главе государства Петру Порошенко требование о создании в стране Антикоррупционного суда.

В колонне около 100 человек, ее возглавляют бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады от партии «Самопомощь» Егор Соболев, передает ТАСС. Ранее Соболев заявил, что если Порошенко не выполнит требования протестующих, они придут к президенту домой.

Ранее в четверг «Аргументы недели» писали, что партия Саакашвили решила продолжать митинг протеста в Киеве в одиночестве.