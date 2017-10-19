Партия Саакашвили решила продолжать акцию протеста в Киеве в одиночестве

Партия «Движение новых сил» продолжит протестный митинг в Киеве.

Некоторое время назад устроители акции обнародовали совместное заявление, передает РИА Новости. В документе говорится, что партия бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили продолжит митинговать в украинской столице. Остальные организации, в том числе партии «Свобода», «Батькивщина» и «Самопомощь», прекращают участие в протестном мероприятии.

Напомним, в минувший вторник у стен Верховной Рады Украины начался митинг, организованный оппозицией. Участники акции предъявили власти ряд требований, одно из них касается отмены депутатской неприкосновенности. Ранее в четверг «Аргументы недели» писали, что данный вопрос был рассмотрен Радой.