Порошенко отказался принять делегацию организаторов митинга из-за ее состава

Президент Украины Петр Порошенко отказался встречаться с организаторами митинга у здания Верховной рады в Киеве из-за состава делегации.

В переговорах с Порошенко собирались принять участие Сергей Левченко и Светлана Залищук, которые "незаконно прорывали границу и жгли шашки в Верховной Раде", - сообщили украинские СМИ.

Сегодня с утра митинг сторонников ряда политических сил возобновился возле здания Верховной рады в Киеве. К протестующим обратился депутат Рады от партии "Самопомощь" Егор Соболев. Он озвучил требования участников акции, которые не изменились с митинга, начавшегося во вторник: отмена депутатской неприкосновенности, реформа избирательной системы и создание антикоррупционных судов. Нардеп потребовал, чтобы Рада прямо сегодня начала рассмотрение законопроектов об отмене депутатского иммунитета и реформе избирательной системы, - сообщает РИА Новости.

По данным МВД, сегодня в акции участвуют около 700 человек.