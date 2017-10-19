Порошенко отказался принять делегацию организаторов митинга из-за ее состава
19 октября 2017, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко отказался встречаться с организаторами митинга у здания Верховной рады в Киеве из-за состава делегации.
В переговорах с Порошенко собирались принять участие Сергей Левченко и Светлана Залищук, которые "незаконно прорывали границу и жгли шашки в Верховной Раде", - сообщили украинские СМИ.
Сегодня с утра митинг сторонников ряда политических сил возобновился возле здания Верховной рады в Киеве. К протестующим обратился депутат Рады от партии "Самопомощь" Егор Соболев. Он озвучил требования участников акции, которые не изменились с митинга, начавшегося во вторник: отмена депутатской неприкосновенности, реформа избирательной системы и создание антикоррупционных судов. Нардеп потребовал, чтобы Рада прямо сегодня начала рассмотрение законопроектов об отмене депутатского иммунитета и реформе избирательной системы, - сообщает РИА Новости.
По данным МВД, сегодня в акции участвуют около 700 человек.