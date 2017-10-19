Ученые признали наступление «экологического Армагеддона»

Ученые выяснили, что за последнюю четверть века произошло резкое снижение числа летающих насекомых, при этом данное положение дел может привести к «экологическому Армагеддону».

Количество крылатых насекомых по всей Германии сократилось на три четверти. Такое изменение зафиксировала группа исследователей из ФРГ, Нидерландов и Великобритании. Эти существа отыгрывают существенную роль в пищевой цепи, а также опылении растений. В настоящий момент учёные не могут просчитать всех последствий такого сокращения популяции насекомых, однако убеждены в том, что они окажутся катастрофическими.

По мнению исследователей, вероятнее всего, на изменение показателей повлиял фактор уничтожения человеком естественной для насекомых среды обитания, а также использование пестицидов.

Об этом говорится в статье, опубликованной в Plos One.