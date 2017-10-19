Барак Обама использовал красную кнопку на своем рабочем столе в Овальном кабинете Белого дома для того, чтобы заказывать чай для гостей. Об этом сообщил миллиардер, владелец холдинга Virgin Group Ричард Брэнсон.

Однажды Обама заметил, что бизнесмен смотрит на одну из кнопок на президентском рабочем столе, выкрашенную в красный цвет, рассказывается в автобиографической книге Finding my Virginity миллиардера. "Раньше эти кнопки нажимали при чрезвычайных ситуациях, а сейчас я использую их для того, чтобы заказывать чай для моих гостей", - сообщил ему Обама. Одно нажатие, и в Овальный кабинет спешит слуга с горячим чайником.

Выдержки из книги Брэнсона приводит ТАСС.

Этой весной пресса сообщала, что нынешний глава государства Дональд Трамп использует красную кнопку, когда хочет выпить колы.