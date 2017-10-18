СМИ: Петр Павленский находится в психиатрическом стационаре

В среду, 18 октября, в СМИ появилась информация о местонахождении российского художника-акциониста Петра Павленского, который в понедельник поджег здание Центрального банка Франции в Париже.

Согласно последним данным, французская полиция сняла арест с активиста, после чего он был переведен в психиатрический стационар. Как сообщает издание Le Figaro, ссылаясь на свои источники, решение о госпитализации Павленского было принято после анализа поведения мужчины.

Отмечается, что супруга художника-акциониста Оксана Шалыгина все еще остается под арестом после поджога здания на площади Бастилии.