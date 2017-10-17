Опубликовано видео поджога здания Банка Франции Павленским

Во вторник, 17 октября, в сети появилась видеозапись новой акции известного российского художника-акциониста Петра Павленского.

Накануне стало известно, что активист поджег здание Банка Франции в Париже. На кадрах, которые опубликовал сегодня телеканал RT, можно увидеть, как Петр Павленский поливает окна на первом этаже дома горючей жидкостью, а затем бросает спичку. После этого художник-акционист позирует на фоне горящего здания.

Затем Павленского задерживают полицейские, которые надевают на него наручники и уводят.