Конституционный суд Молдавии заявил о возможности отстранения президента Додона

В Конституционном суде Молдавии допустили возможность отстранения от должности президента страны Игоря Додона.

С жалобой на Додона в КС обратилось молдавское правительство. Оно сообщило о том, что президент отказался утвердить на пост главы оборонного ведомства кандидатуру, предложенную премьер-министром Павлом Филипом.

Судьи сочли, что Игорь Додон нарушил Конституцию – согласно ей, за перестановки в кабинете министров отвечает правительство, а одобрение президента носит формальный характер. В КС сочли возможным вариант, при котором Додон будет отстранен от должности. В этом случае и.о. президента станет глава молдавского правительства или спикер парламента, сообщает ТАСС.