Порошенко высказался о проходящем возле Рады митинге

Петр Порошенко высказался о протестном митинге, проходящем в эти минуты около здания Верховной Рады в Киеве.

Президент Украины заявил, что с пониманием относится к подобным акциям и их участникам. При этом Порошенко, как сообщает «Украинская правда», потребовал от сотрудников правоохранительных органов не допустить инцидентов во время проведения сегодняшнего митинга.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Михаил Саакашвили, ставший одним из участников мероприятия возле стен Рады, озвучил требования к украинским властям. Бывший одесский губернатор полагает, что власти страны должны отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.