Саакашвили призвал народ требовать отставки Порошенко

Во вторник, 17 октября, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе митинга у здания Верховной рады в Киеве озвучил требования народа к украинским властям.

Политик хочет, чтобы была отменена депутатская неприкосновенность, изменено избирательное законодательство, а также создан антикоррупционный суд. Саакашвили подчеркнул, что если до конца текущего дня депутаты Рады не примут ни единого решения для улучшения жизни народа, то следует переместиться к помещению, где находится администрация президента Украины, и требовать его отставки.

Ранее политик подчеркивал, что, по его мнению, пока пост главы страны занимает Петр Порошенко, народу не следует ждать каких-либо улучшений, передает РИА "Новости".