Художник-акционист Петр Павленский поджег Банк Франции в Париже

Сегодня стало известно, что российский художник-акционист Петр Павленский устроил акцию в Париже.

Скандально известный активист поджег здание Банка Франции и сфотографировался на фоне горящего дома. Снимок появился на страничке в социальной сети Twitter французского фотографа Capucine Henry‏. На картинке видно, что за спиной Павленского огонь вырывается из окон помещения.

Уточняется, что в 4.10 утра в понедельник художник был задержан сотрудниками полиции.

В мае текущего года Петр Павленский получил политическое убежище во Франции. Известно, что он не оплатил штраф в размере 481 тысячи рублей за поджог двери здания ФСБ на Лубянке.