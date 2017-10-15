КНДР уличили в подготовке к новым запускам ракет

Северная Корея в настоящее время готовится к новым ракетным запускам. Соответствующие разведывательные данные оказались в распоряжении американских и южнокорейских военных.

Газета «Тона ильбо» сообщила о том, что находящиеся на орбите Земли спутники запечатлели передвижение пусковых установок в четырех районах КНДР. Разведка Соединенных Штатов и Южной Кореи предположила, что Пхеньян в ближайшие дни может запустить одновременно сразу несколько баллистических ракет.

Ранее «Аргументы недели» писали, что власти Северной Кореи выразили готовность уничтожить всех врагов своей страны. С таким заявлением выступил вице-спикер парламента КНДР.