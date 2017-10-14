КНДР: мы готовы уничтожить всех врагов ради мирного будущего страны

Первый вице-спикер парламента КНДР Ан Дон Чхун сделал важное заявление.

Политик сообщил, что Северная Корея готова уничтожать абсолютно всех врагов, встающих на пути страны к мирной жизни. Ан Дон Чхун подчеркнул, что власти и жители КНДР хотят иметь хорошее будущее, передает РИА "Новости".

Представитель страны не пожелал давать ответы журналистам на другие вопросы, касающиеся политики. Он также заметил, что приехал на ассамблею Межпарламентского союза, чтобы полюбоваться красотами Санкт-Петербурга и сфотографироваться на память на фоне достопримечательностей.