Сирийская армия ликвидировала один из последних оплотов ИГ

Армия Сирии освободила от боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ город Эль-Маядин. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Как рассказал официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, штурмом населенного пункта руководил сирийский генерал Хасана Сухела. В настоящее время правительственная армия контролирует всю территорию города.

Эль-Маядин находится на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Город был одним из последних оплотов экстремисткой группировки в Сирии.

Ранее «Аргументы недели» процитировали СМИ, которые сообщили о полном освобождении «столицы» ИГ Ракки.