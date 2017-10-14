О полном освобождении сирийского Ракки от боевиков ИГ сообщили СМИ

О полном освобождении сирийского города Ракка от боевиков "Исламского государства" (террористическая организация ИГ в России запрещена) передал в пятницу, 13 октября, вечером телеканал Al Arabiya.

Со ссылкой на собственные источники телеканал сообщил, что остатки боевиков сложили оружие и сдались отрядам вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

Город Ракка - был главным оплотом террористической группировки ИГ с июня 2014 года после ее захвата боевиками. В июне 2017 года отряды СДС начали штурм Ракки. Поддержку СДС с воздуха оказывают ВВС международной коалиции во главе с США. В начале мая Пентагон сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился начать поставки вооружения для сил СДС для завершения штурма Ракки. В конце сентября стало известно, что СДС зачистил более 90% города от боевиков ИГ.

Минобороны РФ ранее сообщило об освобждении почти 92% территории Сирии от боевиков ИГ.