Власти Сирии требуют, чтобы Турция немедленно вывела войска из провинции Идлиб

Власти Сирии требуют, чтобы Турции немедленно вывела свои войска из провинции Идлиб.

Сирийская Арабская Республика жестко осуждает вторжение турецких военных, поскольку оно является посягательством на суверенитет страны и целостность ее земель, а также демонстрирует нарушение международного права.

Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на источник в сирийском МИД, действия со стороны властей Турции не имеют абсолютно ничего общего с договоренностями, которые были достигнуты в рамках переговоров в Астане. Дипломат подчеркнул, что Сирия хочет немедленного вывода турецких войск без каких-либо условий.