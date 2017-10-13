Эрдоган призвал никого не сомневаться в действиях Турции в сирийском Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал никого не сомневаться в правоте действий Турции в сирийской провинции Идлиб. Идлиб находится на границе с Турцией.

Ранее появилась информация о том, что турецкие танки и бронетехника вошли в Сирию. Генштаб Турции сообщил, что т военные приступили к созданию в Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений.

"У нас есть границы с Идлибом, и мы должны принять меры. Никто не может спросить, зачем мы это делаем. У нас 911-километровая граница с Сирией, и мы находимся под постоянной угрозой. Я говорил, что однажды ночью мы придем, и операция в Идлибе началась. Надеюсь, что она быстро закончится", — цитирует РИА Новости Эрдогана, выступившего перед губернаторами в Анкаре.