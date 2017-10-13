Трамп бросил вызов Кубе и Венесуэле

Соединенные Штаты «бросают вызов» режимам, правящим на Кубе и в Венесуэле. Об этом заявил Дональд Трамп.

В ходе своего выступления в Вашингтоне американский президент отметил, что США не снимут санкции в отношении Гаваны и Каракаса до тех пор, пока кубинские и венесуэльские власти не «восстановят свободы своих народов». Трамп добавил, что Вашингтон также противостоит «государствам-изгоям» Ирану и Северной Корее, сообщает RT.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» процитировали главу МИД Германии Зигмара Габриэля, который заявил, что в случае отказа Дональда Трампа от ядерной сделки с Ираном Европа может объединиться с Россией и Китаем против США.