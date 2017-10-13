Украинским банкам запретили принимать российские деньги с изображением Крыма

На Украине запретили операции с российскими деньгами, на которых изображен Крым. Об этом сообщили в украинском Национальном банке.

В сообщении, которое некоторое время назад распространила пресс-служба регулятора, отмечается, что под запрет попали, в частности, обмен валюты и прием и выплата денежных переводов. Данное решение в Нацбанке объяснили необходимостью «защиты суверенитета Украины и ее территориальной целостности».

Изображение Крыма украшает новую 200-рублевую купюру, которую ранее на этой неделе представила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Символы для банкнот были выбраны в рамках интернет-конкурса.