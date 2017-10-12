Глава ЦБ представила купюры по 200 и 2000 рублей

В четверг, 12 октября, глава Банка России Эльвира Набиуллина представила купюры по 200 и 2000 рублей.

Официальная презентация банкнот состоялась сегодня утром в пресс-центре ТАСС в Москве.

Ранее уже сообщалось, что новые купюры появятся в обращении в октябре 2017 года. Отмечается, что с 2006 года это первое обновление номинального ряда банкнот. Символы для купюр были выбраны в рамках конкурса, который был организован на портале "Твоя-Россия.рф".