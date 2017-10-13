Захарова раскритиковала версию о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о сюжете, который показала телекомпания CNN - якобы Россия пыталась вмешаться во внутренние дела США через популярную во всем мире игру Pokemon Go.

На своей странице в Facebook Мария Захарова написала: "Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов. Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские ... и управляемые ими покемон".

Напомним, в американских СМИ появилась информация, что Россия якобы пыталась вмешаться во внутренние дела США при помощи социальных сетей, видеосервиса YouTube, а также популярной во всем мире игры Pokemon Go.

Речь идет о кампании под названием Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас"), создатели которой якобы освещали случаи полицейского насилия против граждан США, в частности афроамериканцев.