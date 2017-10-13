СМИ: Россия использовала Pokemon Go для вмешательства в дела США

В американских СМИ появилась информация, что Россия якобы пыталась вмешаться во внутренние дела США при помощи социальных сетей, видеосервиса YouTube, а также популярной во всем мире игры Pokemon Go.

Речь идет о кампании под названием Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас"), создатели которой якобы освещали случаи полицейского насилия против граждан США, в частности афроамериканцев.

Уточняется, что все ролики на данную тему ссылались на сайт donotshoot.us, который в настоящий момент заморожен. Участников игры Pokemon Go при помощи ссылок отправляли к местам, где якобы были совершены противоправные действия и предлагали называть своих покемонов именами людей, погибших от рук полиции, передает РИА "Новости".

Как уточняет телеканал CNN, ссылаясь на источник, аккаунт данной кампании в соцсети Facebook был связан с Internet Research Agency, которое журналисты назвали "прокремлевской" структурой.





