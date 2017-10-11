Удалось снять на видео яростную схватку между волком и лосем
11 октября 2017, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Канады Дэн Нистедт случайно снял с помощью квадрокоптера схватку лося и волка. Это произошло на озере в северной части провинции Онтарио. Устройству удалось запечатлеть весь поединок хищника и его жертвы.
Хищник напал на сохатого на мелководье, но лось сумел успешно отбиться от волка. Волк вцепился в ногу своей жертвы, однако парнокопытному удается отбиться и он заходит в озеро дальше.
Видео буквально за двое суток набрало более ста тысяч просмотров.