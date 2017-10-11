ЛДПР: отделение Каталонии от Испании неизбежно
11 октября 2017, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что отделение Каталонии от Испании неизбежно.
Политик убежден, что в недалеком будущем вся Европа будет состоять исключительно из городов-республик. Жириновский в среду, 11 октября, сообщил журналистам, что сегодня таких государств около 20-30, а в скором времени их будет не менее 300, передает РИА "Новости".
Напомним, ранее председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал парламент активно вести переговоры о независимости автономной области с Мадридом.