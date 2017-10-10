Минобороны опубликовало видео удара ВКС по боевикам ИГ в Меядине
10 октября 2017, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись удара Военно-космических сил по боевикам "Исламского государства" в сирийском населенном пункте Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор.
Опорный пункт ИГ был обнаружен ночью на восточном берегу реки Евфрат в районе города Меядин при помощи беспилотников. ВКС направили два бомбардировщика Су-34, которые нанесли 14 ударов по цели. Несколько танков, БМП, множество внедорожников с пулеметами и командный пункт взлетели в воздух.
Под авиаудар попали около 50 боевиков, примерно 30 боевиков оказались в ловушке в подземных тоннелях.
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