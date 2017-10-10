В Раде прокомментировали предложение президента Чехии по Крыму

Первый вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко прокомментировала предложение президента Чехии Милоша Земана о компенсации России Украине за Крым.

Милош Земан на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге назвал потерю Украиной Крыма завершенным делом и предположил, что Россия "компенсирует Киеву полуостров".

"Чудовищное в своём цинизме выступление президента Чехии Земана на сессии ПАСЕ. ... Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продаётся", — украинский политик в Facebook. Геращенко призналась, что её огорчили аплодисменты некоторых европейцев в зале во время выступления Земана.

Официальной реакции на слова Земана со стороны Москвы пока не было.

Президент Чехии заявил, что Россия могла бы компенсировать Украине Крым.