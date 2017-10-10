Прилепин рассказал об убийцах Гиви и Моторолы

Воюющий в Донбассе писатель Захар Прилепин заявил о том, что ему известно, кто убил командиров ополченцев Гиви и Моторолу.

По словам Прилепина, Михаила Толстых и Арсения Павлова ликвидировали диверсанты, действовавшие по заданию Киева, среди них была женщина. Писатель добавил, что силовики Донецкой народной республики в настоящее время вычислили всех участников убийств. Другие подробности Прилепин пообещал сообщить после того, как все диверсанты «будут наказаны», пишет РИА Новости.

Арсений Павлов, известный по позывному «Моторола», был убит осенью прошлого года в Донецке – его подорвали в лифте. Михаил «Гиви» Толстых погиб в феврале 2017-го – рабочий кабинет ополченца был обстрелян из гранатомета «Шмель».