Появилось видео с задремавшим на пресс-конференции с Порошенко Эрдоганом
10 октября 2017, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилась видео, снятое на совместной пресс-конференции Петра Порошенко и Реджепа Эрдогана. Журналисты запечатлели, как президент Турции боролся со сном во время выступления своего украинского коллеги.
Ролик выложило в Twitter агентство Sputnik Турция. На опубликованных кадрах видно, как Эрдоган дремлет рядом с Порошенко. Затем он открывает глаза, несколько раз зевает и кладет голову на руки.
Ранее «Аргументы недели» писали, что турецкий президент высказался о ситуации на востоке Украины. Реджеп Эрдоган заявил, что Турция заинтересована в скорейшем завершении вооруженного конфликта в Донбассе.