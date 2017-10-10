Появилось видео с задремавшим на пресс-конференции с Порошенко Эрдоганом

В интернете появилась видео, снятое на совместной пресс-конференции Петра Порошенко и Реджепа Эрдогана. Журналисты запечатлели, как президент Турции боролся со сном во время выступления своего украинского коллеги.

Ролик выложило в Twitter агентство Sputnik Турция. На опубликованных кадрах видно, как Эрдоган дремлет рядом с Порошенко. Затем он открывает глаза, несколько раз зевает и кладет голову на руки.

Ранее «Аргументы недели» писали, что турецкий президент высказался о ситуации на востоке Украины. Реджеп Эрдоган заявил, что Турция заинтересована в скорейшем завершении вооруженного конфликта в Донбассе.