Эрдоган: Турция заинтересована в скорейшем завершении конфликта в Донбассе

Турция заинтересована в скорейшем завершении конфликта в Донбассе, он должен быть урегулирован на основе международного права и исходя из территориальной целостности Украины, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Об этом турецкий лидер сказал на брифинге после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Как заявил Порошенко, Киев рассчитывает на присоединение Турции к международной "группе друзей деоккупации Крыма".

По его словам, Украина и Турция договорились и в дальнейшем координировать действия по защите прав и свобод граждан Украины в рамках международных механизмов, в том числе и мониторинговых.

О предварительных итогах визита турецкого лидера рассказал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко. По его словам, вместо запланированных 45 минут, переговоры тет-а-тет между президентами продолжались три часа.

Также Цеголко отметил, что из Анкары в Киев прибыли большая делегация. В рамках встречи должны быть подписаны девять межгосударственных документов, в том числе о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.