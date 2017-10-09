Литва откажется от использования названия «Грузия»

Соседка Калининградской области – Литва – продолжает удивлять мир примерами политической эквилибристики. Накануне из уст председателя литовского Сейма Виктораса Пранцкетиса прозвучало потрясающее заявление.



«Тбилиси не нравится слово “Грузия”, поэтому с 2018 года Литва будет называть Грузию «Сакартвело»,- цитирует слова Пранцкетиса издание Neue Zuercher Zeitung.



Также сообщается, что название «Грузия» — русское. В 2011 году МИД страны при президенте Михаиле Саакашвили призвало другие государства использовать название «Сакартвело», однако изменила название только Южная Корея.

по сообщению портала "НИА-Калининград"