Президент США обвинил Иран в финансировании КНДР

Дональд Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи.

С соответствующим заявлением президент Соединенных Штатов выступил в эфире телекомпании TBN. По словам Трампа, оказание помощи Ираном КНДР недопустимо. Американский лидер назвал Тегеран «плохим игроком» и пообещал, что США примут в отношении него меры, содержание которых станет известно в ближайшее время.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали о твите главы Белого дома, посвященном ядерной программе Северной Кореи. Дональд Трамп отметил, что решить данную проблему поможет «только одна вещь». Пояснить свои слова американский президент отказался.