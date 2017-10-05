Задержанного в Киеве журналиста НТВ выдворили из Украины

Корреспондент телеканала НТВ Вячеслав Немышев выдворен из Украины. Соответствующая информация несколько минут назад появилась на сайте Службы безопасности Украины.

В сообщении отмечается, что ведомство приняло решение о принудительном возвращении Немышева на родину. Согласно версии СБУ, журналист занимался на Украине пропагандистской деятельностью.

Напомним, украинские силовики задержали Вячеслава Немышева во время съемки сюжета на одной из улиц Киева. По данным НТВ, инициатором задержания корреспондента стал активист из числа националистов. Перед выдворением из страны Немышев был допрошен сотрудниками спецслужб.