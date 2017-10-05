СБУ подтвердила задержание в Киеве корреспондента НТВ

Информация о задержании в Киеве журналиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева соответствует действительности. Об этом заявили в Службе безопасности Украины.

Пост с подтверждением ранее распространенных СМИ сведений разместила в Facebook пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская. Она назвала корреспондента «очередным российским пропагандистом» и сообщила, что СБУ примет в отношении него законное решение.

Ранее сайт НТВ проинформировал, что Немышева задержали в тот момент, когда он записывал сюжет на одной из киевских улиц. Телеканал предполагает, что к случившемуся причастны националисты.