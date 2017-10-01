В Латвии снова хотят снести памятник советским воинам

В Латвии снова выдвинули идею снести памятник советским воинам, которые освободили Ригу от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня начался сбор подписей на сайте общественных инициатив страны. Согласно последней информации, Сейм Латвии рассмотрит данную идею, если документ подпишут 10 тысяч граждан республики.

Как отмечает в воскресенье ТАСС, предложение снести памятник советским воинам внес мужчина по имени Угис Полис, который убежден, что монумент напоминает людям о страданиях от "советской оккупации". Снос, по мнению активного гражданина, следует провести за государственные средства.