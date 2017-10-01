В Латвии снова хотят снести памятник советским воинам
1 октября 2017, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]
В Латвии снова выдвинули идею снести памятник советским воинам, которые освободили Ригу от немецко-фашистских захватчиков.
Сегодня начался сбор подписей на сайте общественных инициатив страны. Согласно последней информации, Сейм Латвии рассмотрит данную идею, если документ подпишут 10 тысяч граждан республики.
Как отмечает в воскресенье ТАСС, предложение снести памятник советским воинам внес мужчина по имени Угис Полис, который убежден, что монумент напоминает людям о страданиях от "советской оккупации". Снос, по мнению активного гражданина, следует провести за государственные средства.