КНДР заявила о намерении превратить США в «море огня»

Северная Корея пригрозила Соединенным Штатам ядерным ударом.

С соответствующим заявлением выступили в комитете КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там отметили, что северокорейская армия готова к отражению внешней агрессии. Если Вашингтон продолжит давить на Пхеньян, произойдет ядерная катастрофа, говорится в заявлении. В результате территория США превратится в «море огня».

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали о санкциях, которые против северокорейских дипломатов ввел официальный Рим. Власти Италии, выступающие за прекращение ядерной программы Пхеньяна, обязали посла КНДР покинуть страну.