Глава МИД Италии заявил о высылке посла Северной Кореи

Италия ввела санкции в отношении северокорейских дипломатов. Посол КНДР будет выслан из страны, заявил глава итальянского МИД.

В интервью газете La Repubblica Анджелино Альфано назвал данное решение «серьезным». Срок, в течение которого северокорейский представитель должен будет покинуть Италию, Альфано не назвал.

Рим является сторонником жестких мер в отношении КНДР. Итальянское руководство считает, что Пхеньян должен свернуть свою ядерную программу.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что Северная Корея пригрозила ядерным ударом Соединенным Штатам. С соответствующим заявлением выступил посол КНДР в Российской Федерации.