Посол КНДР пригрозил США ядерным ударом

Северокорейский посол в России назвал слова американского президента Дональда Трампа про полное уничтожение Северной Кореи «словами сумасшедшего человека» и ответил главе США адекватно и в его стиле.

Северокорейский посол в России Ким Хен Чжун назвал угрозы Трампа в адрес КНДР «словами сумасшедшего человека» и в ответ пригрозил американскому лидеру, что КНДР располагает ядерным оружием и если Америка не признает право северокорейского народа на существование, то жестоко поплатится.

По словам северокорейского дипломата Ким Хен Чжуна, «справедливые ядерные силы КНДР заставят Америку «расплатиться по полной».