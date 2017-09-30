Министр здравоохранения США ушел в отставку на фоне скандала

Секретарь администрации (министр) США здравоохранения и социальных служб США Томас Прайс подал в отставку на фоне скандала с чартерными поездками на средства налогоплательщиков. Президент принял отставку оскандалившегося министра.

Трамп хочет назначить исполняющим обязанности секретаря Дона Райта, который является заместителем помощника секретаря по вопросам здравоохранения и директором Управления по профилактике заболеваний и укреплению здоровья.

Томас Прайс попал в скандал, когда стало известно, что министр совершал полеты на частных самолетах, которые нанимал за казенный счет, вместо менее дорогих пассажирских рейсов. Министр пообещал возместить расходы из личных средств, выписав чек на 51 887,31 долларов. Эти деньги должны покрыть несанкционированные расходы министра.



