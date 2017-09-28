Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов пригрозил военным серьезной ответственностью за пожар на складе боеприпасов в Винницкой области, начиная от начальника генштаба и дальше по вертикали, включая всех, кто отвечал за оборону страны.



"В течение этого года во время уничтожения фактически арсенала в Балаклее, этого пожара в Калиновке мы потеряли огромное количество боеприпасов. Украине нанесен наибольший удар с начала войны, удар…по нашей обороноспособности", - подчеркнул Турчинов.

Глава генштаба ВСУ Виктор Муженко ответил ему через Facebook: "Для тех, кто еще не понял, - обвинить меня, моих подчиненных в бездеятельности не получится. Назначить крайних не выйдет. Для управления Вооруженными Силами выстроена четкая вертикаль с верховным главнокомандующим во главе".

Муженко считает, что те, кто обвиняют его в бездействии, хотят "реализовать свои политические амбиции", передает телеканал "Звезда".

Крупные пожары на складах боеприпасов на Украине произошли с разницей в полгода. 23 марта прогремел взрыв на военном складе с боеприпасами в городе Балаклея Харьковской области. Небольшое возгорание привело к детонации нескольких тысяч боеприпасов. В результате инцидента пострадали пять человек, одна женщина погибла. 26 сентября стало известно о пожаре и взрывах на складах с боеприпасами одной из воинских частей в Калиновке, где хранилось около 83 000 т боеприпасов, включая ракеты систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». В итоге было уничтожено до трети запасов, ущерб оценивается в $800 млн.